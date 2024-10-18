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Гендиректор РУСАДА рассказала о приезде допинг-офицеров на тренировку сборной России

Гендиректор РУСАДА Логинова: мы не помешали тренировке футбольной сборной

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о приезде допинг-офицеров агентства на открытую тренировку сборной России по футболу, подчеркнув, что это ни в коем случае не повлияло на само мероприятие.

«Та информация, которая была в прессе, не соответствует действительности. Из-за приезда РУСАДА никоим образом не отложили и не отменяли тренировку. РУСАДА в таких ситуациях всегда дожидается конца тренировки, и только потом проводит процедуры допинг-контроля. Руководство РФС не звонило и не возмущалось, у нас очень конструктивный диалог», — рассказала Логинова на форуме «Россия – спортивная держава» ODDS.ru.

Открытая тренировка национальной сборной состоялась 10 октября в Москве. Это мероприятие стало главным на октябрьском сборе главной команды страны, так как Российский футбольный союз (РФС) не смог подобрать соперника для товарищеского матча.

Ранее Губерниев заявил, что считает себя идеальным кандидатом на пост главы Олимпийского комитета России.

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