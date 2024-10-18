Дегтярев рассказал, объединят ли Минспорт и Олимпийский комитет России

Объединение министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России не предвидится. Об этом сообщил глава Минспорта Михаил Дегтярев, передает РИА Новости.

«Никакого объединения не предвидится. Автономность олимпийского комитета должна быть», — подчеркнул он.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил выдвинуть кандидатуру Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России. Министр заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру.

«Я могу занять должность, если на выборах окажет доверие олимпийская семья и с разрешения президента», — объяснил Дегтярев.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает выдвижение кандидатуры Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России.

15 октября Станислав Поздняков объявил об уходе с поста главы Олимпийского комитета России. Он выразил уверенность в том, что 7 ноября исполком ОКР поддержит его предложение об уходе в отставку и назначит дату олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства организации.

Ранее Губерниев заявил, что считает себя идеальным кандидатом на пост главы Олимпийского комитета России.