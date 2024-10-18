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Ротенберг сравнил СКА с группой мужиков на охоте

Ротенберг: СКА можно сравнить с группой мужиков, которые идут в лес на охоту

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Владимир Песня/РИА Новости

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг сравнил своих хоккеистов с мужиками на охоте. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Нас можно сравнить с группой мужиков, которая идет в лес на охоту. У нас суровые мужики в команде. В лесу может произойти все что угодно. Не имеет значения, с кем мы играем. Идем в лес мужественно, и понимаем, что где-то могут быть волки», — сказал Ротенберг.

17 октября СКА обыграл московский ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в овертайме со счетом 5:4 (2:1, 2:1, 0:2, 1:0).

После 17 проведенных встреч петербуржцы занимают второе место в Западной конференции КХЛ, набрав 23 очка. ЦСКА занимает шестую строчку, у них 20 баллов.

В следующем матче СКА сыграет на выезде с подмосковным «Витязем». Игра состоится 21 октября и начнется в 19:00 мск.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее сообщалось, что cбежавший из «Сочи» хоккеист подписал контракт с новым клубом.

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