Синнер вышел в финал турнира «Шести королей»

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер вышел в финал выставочного теннисного турнира Six Kins Slam в Эр-Рияде.

В полуфинале он одержал победу над сербом Новаком Джоковичем. Встреча, которая продлилась 2 часа 27 минут, завершилась со счетом 6:2, 6:7 (0:7), 6:4 в пользу итальянца.

За победу в турнире Синнер поспорит с победителем матча между испанцами Карлосом Алькарасом и Рафаэлем Надалем.

16 октября итальянец разгромил Медведева в четвертьфинале Six Kings Slam со счетом 6:3, 6:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

За победу в этом турнире чемпион получит рекордно высокие призовые — 6 млн долларов. За участие каждому полагается не менее 1,5 млн.

Таким образом, Медведев, проигравший свою встречу за 1 час 39 минут, заработал 21 739 долларов за каждую минуту матча с Синнером.

Ранее было сделано новое заявление по поводу допинг-дела Синнера.