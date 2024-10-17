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Экс-игрок «Спартака»: всегда есть опасения за оборону команды

Экс-игрок «Спартака» Кечинов опасается за оборону команды

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Антон Денисов/РИА Новости

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов опасается за оборону команды перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», передает Legalbet.

«Всегда есть опасения за оборону «Спартака». При Станковиче уже вроде начали играть на ноль. Но последние матчи опять посеяли неуверенность в обороне», — сказал Кечинов.

Встреча состоится 19 октября в Москве. «Спартак» в турнирной таблице РПЛ занимает шестое место, набрав 19 очков. «Краснодар» делит первое место со столичным «Локомотивом», имея в активе 27 баллов. Замыкает тройку сильнейших петербургский «Зенит», набрав 26 очков.

В прошлом розыгрыше РПЛ «Спартак» и «Краснодар» обменялись домашними победами. 2 сентября 2023 года «Краснодар» у себя дома одолел красно-белых со счетом 3:2. Второй поединок состоялся 11 мая. Москвичи добились победы со счетом 1:0.

Еще дважды команды в прошлом сезоне играли в Кубке России, одержав по победе на выезде.

В прошлом сезоне «Спартак» занял в чемпионате России пятое место, набрав 50 очков. «Краснодар» набрал 56 баллов и занял второе место.

Ранее экс-футболист рассказал, у кого будет выше мотивация в матче «Спартак» — «Краснодар».

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