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Хоккейный агент заявил, что не стал бы сравнивать Малкина и Овечкина

Хоккейный агент Князев: я бы не сравнивал Малкина и Овечкина

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Reuters

Хоккейный агент Кирилл Князев заявил, что не стал бы сравнивать форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина и форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, передает Legalbet.

«Я бы не стал их сравнивать с Овечкиным. У Малкина другие функции. Есть голеадоры, а есть те, кто и отдает, и забивает. По уровню, по значимости Малкин и Овечкин хоккеисты одной величины», — сказал Князев.

В ночь на 17 октября «Питтсбург» переиграл «Баффало Сэйрбз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 6:5, победный гол оформил Сидни Кросби с передачи Малкина.

Для Малкина это очко стало 41-м в овертаймах, по этому показателю он опередил Овечкина, но все еще уступает Кросби, у которого 45 баллов.

Всего в матче Малкин набрал четыре очка — отдал три результативные передачи и забросил шайбу, которая стала для него 500-й в НХЛ.

Победа над «Баффало» для «Пингвинз» стала третьей в пяти стартовых матчах НХЛ.

Ранее Овечкин был признан первой звездой матча против «Вегаса».

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