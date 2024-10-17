Иностранный хоккеист рассказал, чему научился в России

Словацкий защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат рассказал, что за два неполных сезона в российской команде он научился быть максимально сконцентрированным, передает Legalbet.

«В каждой игре ты должен быть максимально сконцентрирован и мотивирован, чтобы быть готовым к соперничеству. Ты должен быть готов на 100 процентов и показывать свои лучшие качества на льду», — сказал Гернат.

В текущем сезоне Гернат сыграл 15 матчей, набрав десять (2+8) очков.

В турнирной таблице Западной конференции «Локомотив» идет на первом месте, набрав 28 очков.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Кульлунь Ред Стар».

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее хоккеист сбежал из российской команды.