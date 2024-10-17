Клуб КХЛ выгнал всех легионеров

Аутсайдер Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» из Казахстана решил принять радикальные меры по спасению сезона. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

Клуб уволил главного тренера Вячеслава Буцаева, который остался в тренерском штабе нового наставника Галыма Мамбеталиева. Ранее с этой должности был уверен канадец Дэвид Немировски. Также клуб покинули генеральный директор Борис Иванищев и генеральный менеджер Олег Болякин.

Также источник сообщает, что «Барыс» покинут сразу девять легионеров. Новых игроков подписывать не планируется и команда будет строиться вокруг оставшихся хоккеистов.

В нынешнем сезоне КХЛ «Барыс» занимает последнюю, 12-ю строчку в Восточной конференции. У коллектива всего лишь семь набранных очков за 16 встреч.

27 сентября КХЛ запретила СКА подарить хоккеиста в «Барыс».

Ранее вратарь «Адмирала» рассказал о своей мечте.