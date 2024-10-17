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Клуб КХЛ выгнал всех легионеров

«Барыс» снова уволил главного тренера и выгнал всех легионеров

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«ХК Барыс»

Аутсайдер Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» из Казахстана решил принять радикальные меры по спасению сезона. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

Клуб уволил главного тренера Вячеслава Буцаева, который остался в тренерском штабе нового наставника Галыма Мамбеталиева. Ранее с этой должности был уверен канадец Дэвид Немировски. Также клуб покинули генеральный директор Борис Иванищев и генеральный менеджер Олег Болякин.

Также источник сообщает, что «Барыс» покинут сразу девять легионеров. Новых игроков подписывать не планируется и команда будет строиться вокруг оставшихся хоккеистов.

В нынешнем сезоне КХЛ «Барыс» занимает последнюю, 12-ю строчку в Восточной конференции. У коллектива всего лишь семь набранных очков за 16 встреч.

27 сентября КХЛ запретила СКА подарить хоккеиста в «Барыс».

Ранее вратарь «Адмирала» рассказал о своей мечте.

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