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Бывший футболист «Спартака»: Дзюба не определяет игру «Акрона»

Экс-футболист «Спартака» Гладилин заявил, что Дзюба не определяет игру «Акрона»

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ФК «Акрон»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил «Газете.Ru», что тольяттинскому «Акрону» будет принципиально хорошо сыграть с петербургским «Зенитом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Будет ли игра принципиальной для Дзюбы? Я не знаю насчет Дзюбы, но для «Акрона» будет принципиально сыграть достойно с «Зенитом». Думаю, «Зенит» настроен на определенный результат. «Акрон» хорошо выступил на этом этапе чемпионата. Дзюба не определяет результат, «Акрон» играет хорошо, мобильно. Но фаворитом является «Зенит», — сказал Гладилин.

«Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Акрон» располагается на восьмом месте, имея в активе 12 баллов.

Дзюба подписал с «Акроном» контракт в последний день трансферного окна в России как свободный агент. В прошлом сезоне опытный нападающий выступал за московский «Локомотив». 36-летний форвард дебютировал за «Акрон» в матче чемпионата Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок» (3:0), сделав голевую передачу.

Всего на счету Дзюбы один забитый мяч и три передачи.

Ранее Дзюба заявил, что ушел из «Спартака» из-за зарплаты.

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