Российский боксер Бетербиев объяснил выступления под флагом Канады

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, российский боксер Артур Бетербиев заявил, что был вынужден начать выступления под канадским флагом. Его слова приводит ТАСС.

«Всегда чувствовал себя россиянином. С юности выступал за Россию и продолжаю выступать за страну. Мы приняли решение сделать гражданство Канады, иначе бы меня лишили титула. Это необходимо, чтобы продолжать боксировать», — заявил Бетербиев.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив соотечественника Дмитрия Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде. До боя с Бетербиевым Бивол выиграл 23 поединка.

Ранее в Госдуме оценили выступления Бетербиева под флагом Канады.