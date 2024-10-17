Медведева объяснила свои слова про проблемы с сердцем

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в своем Telegram-канале прокомментировала собственные слова о проблемах с сердцем и заявила, что сейчас с ней все в порядке, ей ничего не угрожает.

«Спешу всех успокоить. Во-первых, чуточку вырванная из контекста новость. Во-вторых, это было сказано в выпуске «БеС Комментариев» со Стасом Ярушиным, который мы снимали больше месяца назад. Врачи всегда стараются обезопасить пациента. Даже тогда, когда не так все страшно. Не буду вдаваться в детали, лишь скажу, что сейчас все хорошо», — заявила фигуристка.

Медведева — двукратная серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победительницей в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Сама фигуристка дважды становилась участницей «Ледникового периода». В новом сезоне шоу она станет го ведущей вместе с Алексеем Ягудиным, сменив на этом посту Загитову.

Ранее Медведева рассказала о соперничестве с Загитовой.