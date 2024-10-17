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18-летняя российская футболистка перейдет в «Барселону»

«СЭ»: полузащитница «Чертаново» Свистунова перейдет в «Барселону»

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ФК «Чертаново»

18-летняя российская полузащитница «Чертаново» Яна Свистунова продолжит карьеру в испанской «Барселоне». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, футболистка отправится в Испанию 26 октября. Там она пройдет полное медицинское обследование, после чего приступит к тренировкам с каталонским клубом. Пресс-служба российского клуба в комментарии «Чемпионату.com» подтвердила эту информацию.

«Информации о переходе Яны Свистуновой из «Чертаново» в «Барселону» можно верить», — указали в клубе.

Свистунова в сезоне-2024 провела за «Чертаново» 13 игр. в которых отметилась четырьмя забитыми мячами. Команда идет на 11-м месте в женской Суперлиге. За 18 матчей клуб набрал 12 баллов, а в лидерах турнира расположился петербургский «Зенит», в активе которого за такое же количество игр 50 очков.

Женская «Барселона» в прошлом сезоне стала победительницей Лиги чемпионов, а также выиграла чемпионат Испании, в рамках которого забила 137 мячей, а пропустила всего десять. После шести туров в нынешнем сезоне команда также лидирует, набрав 18 очков.

Ранее руководство и игроков ЦСКА и «Зенита» внесли в базу «Миротворца».

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