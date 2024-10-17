Малкин обошел Овечкина по очкам в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин обошел своего соотечественника, капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству очков, набранных в овертайме матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 17 октября «Питтсбург» переиграл «Баффало Сэйрбз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 6:5, победный гол оформил Сидни Кросби с передачи Малкина.

Для Малкина это очко стало 41-м в овертаймах, по этому показателю он опередил Овечкина, но все еще уступает Кросби, у которого 45 баллов.

Всего в матче Малкин набрал четыре очка — отдал три результативные передачи и забросил шайбу, которая стала для него 500-й в НХЛ.

Победа над «Баффало» для «Пингвинз» стала третьей в пяти стартовых матчах НХЛ. В следующей игре «пингвины» сразятся »Каролиной Харрикейнз» 19 октября, стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени. «Баффало» потерпел четвертое поражение в пяти матчах. В следующий раз игроки «Сэйрбз» выйдут на лед против «Коламбус Блю Джекетс», игра начнется 18 октября в 02:00 по московскому времени.

Ранее болельщики «Вашингтона» устроили овации Овечкину.