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Одноклубник рассказал, когда нападающий сборной России забьет за «Крылья»

Футболист «Крыльев Советов» Бабкин: Сергееву не нужна адаптация в клубе

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ФК «Крылья Советов»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Бабкин рассказал о том, как проходит адаптация в команде нападающего Ивана Сергеева, вернувшегося в клуб после нескольких сезонов в санкт-петербургском «Зените».

«Сергееву в целом не нужна была адаптация, он же уже играл в «Крыльях». Но в любом случае уже видно, что он качественный и хороший игрок. Пока у него нет голов, но мы все его поддерживаем. У него в «Крыльях» все впереди», — рассказал Бабкин Legalbet.

Сергеев подписал с «Крыльями Советов» контракт в начале осени и должен провести по нему три сезона в Самаре. Трансфер игрока сборной России возможен после перехода Александра Соболева в «Зенит» из московского «Спартака». Сергеев провел за «КС» уже пять встреч, но пока не отметился результативными действиями.

«Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина занимают в Российской премьер-лиге десятое место после одиннадцати туров, набрав в них одиннадцать очков.

Ранее стало известно, почему «Спартак» назначил главным тренером именно Станковича.

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