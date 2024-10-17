Команда Бивола требует немедленный реванш с Бетербиевым

Команда российского боксера Дмитрия Бивола подала запрос на проведение немедленного реванша с абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, соотечественником Артуром Бетербиевым. Об этом сообщает издание The Ring.

Запрос подан во Всемирный боксерский совет (WBC), Международную боксерскую федерацию (IBF), Всемирную боксерскую организацию (WBO) и Всемирную боксерскую ассоциацию (WBA).

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде. 33-летний уроженец Санкт-Петербурга нокаутировал оппонента в шестом раунде, нанеся тому серию из нескольких прямых джебов, после которых судья принял решение остановить бой. До боя с Бетербиевым Бивол выиграл 23 поединка.

Ранее Бетербиев оценил свою готовность к реваншу с Биволом.