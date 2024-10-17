Адвокат Мбаппе рассказала, как можно доказать его невиновность

Мари-Аликс Кану-Бернар, являющаяся адвокатом нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, объяснила, как они планируют доказать невиновность форварда после обвинений в изнасиловании. Ее слова приводит AS со ссылкой на интервью BFMTV.

«Если ничего не происходило, а разговор действительно идет о нем, то все в порядке. К тому же в отеле установлены 10 000 камер, что также играет на руку нашему делу. Мы уже видели на примерах других спортсменов, что благодаря видеозаписям из коридоров отелей можно точно выяснить, что произошло или нет», — заявила она.

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. 16 октября издание RMC Sport сообщило, что Мбаппе может дать показания по этому делу дистанционно.

Сам футболист назвал эти обвинения «фэйком».

Футболист пропустил октябрьские матчи сборной Франции в Лиге наций из-за травмы. В день игры французов с Израилем его засняли в одном из стокгольмских клубов.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Первые голы в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании Мбаппе забил в матче четвертого тура против «Бетиса». Он оформил дубль, а мадридский клуб победил со счетом 2:0. 4 сентября Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч».

Ранее в «Реале» назвали обвинения Мбаппе в изнасиловании крупнейшим обманом.