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Малкин забил 500-й гол в НХЛ

500-й гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Баффало» в НХЛ

«Питтсбург Пивнгз» одержал победу над «Баффало Сэйрбз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге, завершилась в овертайме. Основное время закончилось со счетом 5:5, в дополнительное время победу «пингвинам» принес Сидни Кросби, ассистентами которого выступили Эрик Карлссон и российский нападающий Евгений Малкин.

Малкин в этом поединке также записал на свой счет еще две голевые передачи, а также оформил гол, который стал для него 500-м в рамках Национальной хоккейной лиги. Хоккеист, набравший в итоге четыре очка в этой игре, был признан первой звездой встречи.

По ходу матча «Питтсбург» трижды уступал в счете — 0:2, 1:3, 4:5.

Эта победа для «Пингвинз» стала третьей в пяти стартовых матчах НХЛ. В следующей игре «пингвины» сразятся »Каролиной Харрикейнз» 19 октября, стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени. «Баффало» потерпел четвертое поражение в пяти матчах. В следующий раз игроки «Сэйрбз» выйдут на лед против «Коламбус Блю Джекетс», игра начнется 18 октября в 02:00 по московскому времени.

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