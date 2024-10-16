«А у нас СВО идет»: в Госдуме оценили выступления Бетербиева под флагом Канады

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова оценила выступление боксера Артура Бетербиева под флагом Канады, ответив на слова тренера спортсмена Нурипаши Талибова, согласно которым он принял решение выходить на поединки под канадским флагом «не от хорошей жизни». Ее слова приводит РИА Новости.

«Хочется быть и нашим, и вашим, а получилось не очень. Не вяжется, если Бетербиев десять лет живет в Канаде, а у нас СВО идет два года», — отреагировала Журова.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив соотечественника Дмитрия Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде. 33-летний уроженец Санкт-Петербурга нокаутировал оппонента в шестом раунде, нанеся тому серию из нескольких прямых джебов, после которых судья принял решение остановить бой. До боя с Бетербиевым Бивол выиграл 23 поединка.

Ранее Бивол и Бетербиев вошли в топ-5 боксеров мира.