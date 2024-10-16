Двукратный чемпион «шлемов» сказал, как Медведеву прибавить в новом сезоне

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте и двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах Даниила Медведева в дальнейшем бороться с итальянцем Янником Синнером, которому он постоянно уступает в последнее время.

«Давайте посмотрим дальше. Здесь мы можем только догадываться. Есть место для прогресса, есть над чем работать, есть, за счет чего улучшить свою игру. Команда Даниила и сам он прекрасно понимают, что нужно прибавлять, чтобы обыгрывать этих ребят. Посмотрим на концовку этого сезона, и как будет готовиться к новому – это очень интересно! Какие-то новые элементы и улучшения, они наверняка должны быть», — уверен Ольховский.

Медведев дважды подряд без особых шансов уступил Синнеру в четвертьфиналах. Сначала на «Мастерсе» в Шанхае (1:6, 4:6), а теперь и на коммерческом выставочном турнире с самым большим в истории тенниса призовым фондом «Шлем шести королей» в Саудовской Аравии (0:6, 3:6).

Ранее была названа причина поражения Медведева в Шанхае.