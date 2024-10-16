Медведев разгромно уступил Синнеру, проиграв первый сет 0:6

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Италии Яннику Синнеру в четвертьфинальном поединке «Шлем шести королей».

Встреча завершилась со счетом 0:6, 3:6.

Последний раз Медведев проиграл сет с «баранкой» в 2020 году своему нынешнему тренеру Жилю Симону в четвертьфинале турнира в Марселе (4:6, 0:6). Всего с таким счетом в партии российский теннисист проигрывал девять раз, включая этот матч.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале выставочного турнира Синнер сразится с представителем Сербии Новаком Джоковичем. Также в турнире принимают участие испанцы Рафаэль Надаль, который несколько дней назад объявил о завершении карьеры, и Карлос Алькарас, а также представитель Дании Хольгер Руне.

Всего Синнер и Медведев встречались пять раз в 2024 году. Четыре раза победил итальянец — на Australian Open, US Open, а также на «Мастерсах» в Шанхае и Майами. Медведеву удалось выиграть лишь на Уимблдоне. В последний раз они встречались в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае, Медведев уступил в двух сетах с результатом 1:6, 4:6.

Ранее была названа причина поражения Медведева в Шанхае.