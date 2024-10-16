Стало известно, почему «Спартак» назначил именно Станковича

Сербский специалист Деян Станкович не был первым кандидатом на пост главного тренера московского «Спартака», однако при первом созвоне с руководством клуба впечатлил своей подготовленностью. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«После этого Станковича пригласили на личное собеседование с участием всего совета директоров, на котором Деян уже очень сильно впечатлил Павла Жданова ― члена совета директоров «Спартака». Жданов остался в восторге от Станковича и дал команду подписывать контракт именно с сербом», — указал источник.

Другими кандидатами на пост наставника команды были на тот момент главный тренер «Бордо» Альберт Риера, красно-белые также рассматривали Паскаля Янсена и Владимира Ивича.

О назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» было объявлено в конце прошлого сезона, специалист приступил к работе летом. Сербский специалист пришел в «Спартак» из венгерского «Ференцвароша». Прежде он также занимал должность главного тренера в сербской «Црвене Звезде».

После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. В предыдущем туре подопечные Деяна Станковича на своем поле одержали разгромную победу над «Ростовом» со счетом 3:0. Следующим соперником красно-белых будет лидер первенства «Краснодар», от которого москвичи отстают на восемь баллов. Эта игра состоится в Москве в субботу, 19 октября, и начнется в 16:30 по столичному времени.

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