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Баста высказался о матче, где блогер Литвин напал на болельщика

Рэпер Баста назвал непростым матч против Lit Energy, где Литвин напал на фаната

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Пресс-служба Альфа-банка

Рэпер и президент медийного клуба «СКА-Ростов» Василий Вакуленко (Баста) назвал непростым матч против команды «Lit Energy», в ходе которого блогер-миллионник Михаил Литвин (основатель и игрок Lit Energy) набросился на болельщика «СКА-Ростова», который оскорблял его с трибун. Слова Вакуленко приводит Legalbet.

«Последняя игра была очень тяжелой. «Lit Energy» — непростая команда. У нас с ними принципиальное спортивное противостояние. Как оказалось, в Медиалиге вообще нет слабых команд. От любого клуба может прилететь нежданчик», — сказал Вакуленко.

Также известный артист заявил, что бывшие игроки сборной России — 37-летний Денис Глушаков, 38-летний Кирилл Набабкин и 41-летний Юрий Жирков — оказывают большое влияние на прогресс команды.

«Глушаков, Набабкин и Жирков вносят серьезный вклад в развитие «СКА-Ростова». Они постепенно сыгрываются с командой», — сказал Баста.

Набабкин покинул московский ЦСКА по окончании сезона-2023/24 и в августе подписал контракт со «СКА-Ростовом». Юрий Жирков завершил карьеру в феврале 2023 года, после чего успел поиграть за несколько команд Медийной футбольной лиги, прежде чем перейти в клуб Вакуленко.

Глушаков с лета 2024 года выступал за подмосковные «Химки», но в октябре перешел в «СКА-Ростов».

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