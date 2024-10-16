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Черчесова наказали за скандальную шутку о казахском языке

Федерация футбола Казахстана оштрафовала Черчесова из-за скандальной шутки

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Федерации футбола Казахстана Адлет Барменкулов заявил, что главный тренер национальной сборной, российский специалист Станислав Черчесов получил штраф из-за своей шутки про казахский язык. Его слова приводит BaigeNews.kz.

«Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставлен штраф», – заявил он.

После матча Лиги наций против Словении (0:1) журналист, одетый в майку ПСЖ, задал Черчесову вопрос на казахском языке. На что российский специалист ответил: «Ты по-французски сейчас говоришь?». После этого инцидента министерство туризма и спорта Казахстана обвинило Черчесова в неуважении к стране, поскольку он допустил «оскорбляющие казахский язык фразы».

Ранее Черчесов уже оказывался в похожих ситуациях. 28 июня он предложил журналисту ответить на осетинском языке.

Сборная Казахстана проиграла уже третий матч в Лиге наций подряд. До этого были поражения от Австрии (0:4) и снова от Словении (0:3). В первом туре команда сыграла вничью с Норвегией — 0:0.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Он сменил Магомеда Адиева, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Ранее в Казахстане объяснили скандальную шутку Черчесова.

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