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Российский футболист оказался лучшим игроком в Европе

Игрок «Локомотива» Батраков стал лучшим игроком в Европе по системе «гол+пас»

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Григорий Соколов/РИА Новости

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал самым результативным футболистом Европы на старте сезона. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Первый спорт».

В 11 матчах Российской премьер-лиги он оформил семь голов и сделал шесть результативных передач, что стало самым высоким показателем среди футболистов европейских чемпионатов.

Второе место по этому показателю делят Виктор Дьекереш из «Спортинга» и Роберт Левандовски из «Барселоны», у которых по 12 очков по системе «гол+пас». На третьем месте с 11-ю баллами расположились нападающий «Баварии» Гарри Кейн, Винисиус из «Реала», форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и выступающий в «Интере» Маркус Тюрам.

19-летний Батраков дебютировал во взрослом футболе в прошлом сезоне весной этого года. В текущем чемпионате Российской премьер-лиги он с первого тура стал не только основным, но и ключевым игроком «железнодорожников». На счету полузащитника семь голов и шесть результативных передач в 14 встречах за «Локо» в нынешнем сезоне.

Команда Михаила Галактионова занимает второе место в Российской премьер-лиге после десяти туров, набрав 27 очков и уступая «Краснодару» только по дополнительным показателям.

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