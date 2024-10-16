Третьяк назвал игрока НХЛ олицетворением российского хоккея

Президент Федерации хоккея России (ФХР), бывший вратарь московского ЦСКА и сборной СССР, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк назвал Сергея Бобровского олицетворением российского хоккея. Слова Третьяка приводит Legalbet.

«Бобровский олицетворяет российский хоккей. Правда, он играет в Национальной хоккейной лиге», — отметил Третьяк.

36-летний Бобровский является воспитанником новокузнецкого «Металлурга». Однако в 2010 году он перешел в клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз», где сумел стать основным вратарем в 22 года.

В 2012 году Бобровский подписал контракт с «Коламбус Блю Джекетс», за который выступал следующие семь лет, а с 2019 года российский вратарь начал играть в составе «Флориды Пантерз».

В сезоне-2023/24 Бобровский помог «Флориде» завоевать главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли.

В составе сборной России голкипер одержал победу на чемпионате мира 2014 года.

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