Тренер сборной Аргентины назвал единственную просьбу к Месси

Тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони попросил форварда Лионеля Месси выступать так долго, как только он может, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Пускай Месси выступает так долго, как только может. Это единственное, о чем я его прошу. Наблюдать за ним на поле и иметь его в своей команде — одно удовольствие», — сказал Скалони.

В отборочном матче чемпионата мира 2026 года против Боливии (6:0) Месси отметился тремя забитыми мячами.

В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года Аргентина занимает первое место в южноамериканской зоне. В следующем матче аргентинцы сыграют с Парагваем. Встреча состоится 15 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 2:30 по московскому времени.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

Ранее Месси повторил достижение Криштиану Роналду.