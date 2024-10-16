Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер сборной Аргентины назвал единственную просьбу к Месси

Тренер Аргентины Скалони: пускай Месси выступает так долго, как только может

close
Jorge Saenz/AP

Тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони попросил форварда Лионеля Месси выступать так долго, как только он может, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Пускай Месси выступает так долго, как только может. Это единственное, о чем я его прошу. Наблюдать за ним на поле и иметь его в своей команде — одно удовольствие», — сказал Скалони.

В отборочном матче чемпионата мира 2026 года против Боливии (6:0) Месси отметился тремя забитыми мячами.

В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года Аргентина занимает первое место в южноамериканской зоне. В следующем матче аргентинцы сыграют с Парагваем. Встреча состоится 15 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 2:30 по московскому времени.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

Ранее Месси повторил достижение Криштиану Роналду.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами