Двум игрокам команды «Тафгай» грозит арест за драку с хоккеистами ФСБ

Прокуратура требует арестовать двоих игроков хоккейной команды «Тафгай», которые подрались с хоккеистами команды управления ФСБ во время матча, передает Telegram-канал Baza.

30 сентября суд назначил двоим хоккеистам «Тафгая» меру пресечения в виде запрета определенных действий, несмотря на то, что обвинение просило отправить их под арест из-за того, что они хотят скрыться. Отмечается, что один из игроков рассказывал своим знакомым, что уедет из страны, если попадет под уголовное преследование.

Защита игроков настаивает на том, что за шесть месяцев, которые прошли после драки, мужчины уже давно покинули бы Россию, если бы у них была такая цель.

Инцидент произошел весной 2024 года. Игроки команды «Тафгай» вступили в потасовку во время хоккейного матча с командой, составленной из сотрудников местного управления ФСБ.

По информации СМИ, сразу после игры участвовавших в драке спортсменов оштрафовали и арестовали на 15 суток. Позднее на игроков были заведены дела по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанному с сопротивлением представителю власти» (до семи лет лишения свободы), а также взяты обязательства по подписке о невыезде.

Ранее на пятерых хоккеистов завели уголовные дела за потасовку на льду с командой ФСБ.