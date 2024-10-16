Российский тренер рассказал, что должен сделать Хави после требований «Барселоны»

Сергей Юран, знаменитый в прошлом российский футболист, а ныне тренер, покинувший в этом году пост наставника выступающего в РПЛ «Пари НН», рассказал о своем отношении к необходимости Хави вернуть выданные ему ранее «Барселоной» технические устройства.

«Когда клуб приобретает тренеру по контракту телефон или компьютер, конечно, их нужно вернуть. Это же собственность клуба. Ничего странного и криминального, что Хави попросили вернуть определенные вещи. Была бы машина, квартира — тоже нужно было бы вернуть. Ничего удивительного нет», — цитирует Юрана Legalbet.

Специалист рассказал, что за десять лет выступлений в европейских клубах во время карьеры футболиста он всегда возвращал предоставленные ему клубом в рамках контракта устройства. Отдельно он подчеркнул, что в английских и немецких клубах возвращал телефон с SIM-картой. Юран считает, что богатство клуба в том числе формируется с помощью дисциплинированного отношения к таким вопросам, как правила.

Руководство испанской «Барселоны» обратилось к своему бывшему футболисту и главному тренеру Хави с просьбой вернуть выданные ему ранее во время работы в клубе iPhone и iPad.

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