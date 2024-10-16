Слуцкий рассказал, для чего Пьянич перешел в ЦСКА

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в подкасте «Лига уличного футбола» выразил мнение, что боснийский футболист Миралем Пьянич перешел в московский ЦСКА не для того, чтобы привлечь дополнительную аудиторию.

«Пьянич приехал в ЦСКА не для того, чтобы привлечь дополнительную аудиторию. А для того, чтобы дать результаты ЦСКА», — сказал Слуцкий.

ЦСКА подписал 34-летнего Пьянича 26 сентября. Полузащитник перебрался в Москву из «Аль-Шарджа» из ОАЭ. В Европе боснийская звезда выступал за французский «Лион», итальянские «Рому» и «Ювентус», а также каталонскую «Барселону». В составе ЦСКА он дебютировал, выйдя на замену за пять минут до конца кубкового матча против «Пари НН» (2:0), после чего сыграл последние 15 минут встречи с «Динамо» (2:1) в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В следующем туре РПЛ ЦСКА сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится 19 октября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Ранее звездный рэпер одним словом оценил переход Пьянича в ЦСКА.