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Защитник «Локомотива» назвал имя голкипера, с которым ему комфортно играть

Защитник «Локомотива» Сильянов: Лантратов делает крутые сейвы в каждом матче

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Павел Бедняков/РИА Новости

Защитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Александр Сильянов рассказал, почему ему комфортно играть с вратарем «железнодорожников» Ильей Лантратовым.

«Что скажу об игре Ильи Лантратова? Сто процентов спокойнее и комфортнее играть, когда в воротах такой голкипер, как Лантратов. Он почти в каждом матче делает очень крутые сейвы», — приводит слова Сильянова Legalbet.

На счету Лантратова в текущем сезоне 12 проведенных матчей в составе «Локомотива» и 14 пропущенных мячей. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в €3,5. Лантратов перешел в стан красно-зеленых из подмосковных «Химок».

23-летний Сильянов сыграл в текущем сезоне 11 матчей в составе «Локомотива» в Российской премьер-лиге, не отметившись в них результативными действиями.

«Локомотив» занимает в РПЛ второе место после одиннадцати туров, набрав 27 очков, столько же у лидирующего по дополнительным показателям «Краснодара».

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