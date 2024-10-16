«Хватит смешить народ»: олимпийский чемпион высказался о примирении с Губерниевым

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил о примирении с комментатором Дмитрием Губерниевым, передает Sport24.

«Помирились и помирились. Это было общее решение. Хватит уже смешить народ. Мы — люди достойные. Дмитрий сам уже об этом рассказал. У меня как такового конфликта и не было», — сказал Тихонов.

Также Тихонов выразил надежду на то, что они с Губерниевым останутся друзьями, а также отметил, что страна уже устала от скандалов.

В 2021 году Губерниев заявил в интервью Sports.ru, что Тихонов потерял для него человеческий облик.

«Из великого спортсмена, мужчины, который был гордостью страны, он превратился в абсолютно нерукопожатного персонажа», — отметил Губерниев.

Тихонов же сказал Sport24, что у Губерниева болезнь Паркинсона.

«Это полный развал биатлона с Дмитрием Губерниевым. У меня такое впечатление, что у него болезнь Паркинсона развивается все больше и больше», — заявил Тихонов.

Ранее Тихоновв интервью «Газете.Ru» рассказал, что биатлонные тренеры ждут ухода Губерниева из телеэфира.