Нападающий ЦСКА рассказал об изменениях после ухода Чалова

Форвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал о том, как для него поменялась ситуация в клубе после перехода в греческий ПАОК партнера и одновременно конкурента за место в составе Федора Чалова.

«После ухода Чалова я не стал чувствовать больше или меньше ответственности за роль основного форварда ЦСКА, потому что я всегда чувствую ответственность, играя за такой клуб, как ЦСКА. За Федей я, конечно, слежу, смотрел все матчи ПАОКа в еврокубках. Чемпионат Греции пока посмотреть не удается, потому что тяжело найти трансляцию», — рассказал Мусаев Legalbet.

Нападающий ЦСКА пожелал бывшему одноклубнику удачи в новой команде, отметив личные качества Чалова, а также подчеркнув, что из чемпионата Греции у того будет больше шансов уехать со временем в ведущий европейский чемпионат, так как в еврокубках за ПАОКом следят скауты больших клубов.

Чалов перебрался в греческий ПАОК из ЦСКА за 3 млн евро и успел провести в составе новой команды одиннадцать встречи во всех турнирах, отметившись одним взятием ворот и одной результативной передачей.

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