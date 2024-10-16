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Названо имя нового тренера сборной Англии по футболу

Томас Тухель стал главным тренером сборной Англии по футболу

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Reuters

Немецкий специалист Томас Тухель стал главным тренером сборной Англии по футболу. Об этом сообщает сайт Футбольной ассоциации (FA).

Контракт вступит в силу с января 2025 года. Он будет рассчитан до июля 2026 года.

14 октября сообщалось, что 53-летний наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Англии.

Последним местом работы Тухеля была «Бавария», которую он покинул 30 июня нынешнего года. Под его руководством мюнхенцы стали чемпионами Германии в сезоне-2022/23.

После ухода Гарета Саутгейта сборную Англии временно возглавил ирландец Ли Карсли. Под его руководством национальная команда страны провела четыре матча в Лиге наций — дважды обыграла Финляндию (2:0 и 3:1), одолела Ирландию (2:0) и проиграла Греции (1:2).

Следующий матч Англия проведет 14 ноября против Греции в Лиге наций. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Ранее стала известна зарплата нового тренера сборной Англии.

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