Аргентинский футболист Лионель Месси вышел на чистое второе место в списке бомбардиров сборных, оформив хет-трик в отборочном матче чемпионата мира против Боливии.

Встреча завершилась со счетом 6:0.

Месси обогнал иранца Али Даеи, у которого 109 мячей за национальную команду. На счету Месси теперь 112 мячей. Лучшим бомбардиром сборных является португалец Криштиану Роналду, который забыл 133 мяча.

В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года Аргентина занимает первое место в южноамериканской зоне. В следующем матче аргентинцы сыграют с Парагваем.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды. В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Ранее бельгийский футболист рассказал, что Месси жаловался на время, проведенное в «ПСЖ».