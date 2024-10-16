Португалия не смогла дожать Шотландию в Лиге наций

Сборная Португалии не смогла обыграть национальную команду Шотландии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций.

Встреча состоялась на стадионе короля «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась со счетом 0:0.

Португалия атаковала большую часть времени матча, но распечатать ворота 41-летнего голкипера «Хартс» Крэйга Гордона так и не удалось. Они нанесли 15 ударов против четырех у шотландцев, владение мячом составило 70%.

Шотландия и Португалия играют в Лиге A в группе 1 вместе с национальными командами Хорватии и Польши. После четвертого тура Португалия занимает первую строчку с десятью очками. Шотландия идет на последнем, четвертом месте. У них один балл.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В следующем туре Шотландия сыграет дома против сборной Хорватии. Игра состоится 15 ноября, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Португалия в тот же день сыграет на своем поле с Польшей, встреча также начнется в 22:45 мск.

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