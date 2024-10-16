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Испания разгромила Сербию в матче Лиги наций

Испания разгромила Сербию со счетом 3:0 в Лиге наций

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Revierfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная Испании разгромила национальную команду Сербии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций.

Встреча состоялась на стадионе «Нуэво Эль Арканхель» в Кордове и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Счет открыл защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт уже на 5-й минуте. Во втором тайме нападающий «Милана» Альваро Мората не забил с пенальти на 54-й минуте, однако на 65-й отличился с игры. Итоговый счет матча установил хавбек «Вильярреала» Баена на 77-й минуте. В сборной Сербии отличился защитник «Милана» Страхинья Павлович: на 76-й минуте он получил красную карточку.

Испания и Сербия играют в Лиге A в группе 4 вместе с национальными командами Дании и Швейцарии. После четвертого тура Испания занимает первую строчку с десятью очками. Сербия идет третьей — у них четыре балла.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В следующем туре Испания сыграет в гостях против сборной Дании. Игра состоится 15 ноября, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Сербия в тот же день сыграет на чужом поле со Швейцарией, встреча также начнется в 22:45 мск.

Ранее Франция в меньшинстве обыграла Бельгию в Лиге наций.

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