Тренер Тухель возглавит сборную Англии по футболу

Немецкий специалист Томас Тухель согласился стать главным тренером сборной Англии. Об этом сообщает The Times.

Источник утверждает, что назначение 51-летнего немца на должность наставника английской национальной команды состоится уже на этой неделе.

14 октября сообщалось, что 53-летний наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Англии.

Последним местом работы Тухеля была «Бавария», которую он покинул 30 июня нынешнего года. Под его руководством мюнхенцы стали чемпионами Германии в сезоне-2022/23.

После ухода Гарета Саутгейта сборную Англии временно возглавил ирландец Ли Карсли. Под его руководством национальная команда страны провела четыре матча в Лиге наций — дважды обыграла Финляндию (2:0 и 3:1), одолела Ирландию (2:0) и проиграла Греции (1:2).

Ранее сообщалось, что европейский топ-клуб могут отстранить от турниров из-за финансовых махинаций.