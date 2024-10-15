В Казахстане объяснили скандальную шутку Черчесова

В казахстанской федерации футбола назвали шуткой слова российского тренера Станислава Черчесова о казахском языке. Об этом они написали на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Черчесов с большим уважением относится к казахскому языку и культуре страны. Также сообщаем, что он активно изучает казахский язык», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что после матча Лиги наций против Словении (0:1) журналист, одетый в майку ПСЖ, задал Черчесову вопрос на казахском языке. На что российский специалист ответил: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

После этого инцидента министерство туризма и спорта Казахстана обвинило Черчесова в неуважении к стране, поскольку он допустил «оскорбляющие казахский язык фразы».

Ранее Черчесов уже оказывался в похожих ситуациях. 28 июня он предложил журналисту ответить на осетинском языке.

Сборная Казахстана проиграла уже третий матч в Лиге наций подряд. До этого были поражения от Австрии (0:4) и снова от Словении (0:3). В первом туре команда сыграла вничью с Норвегией — 0:0.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Он сменил Магомеда Адиева, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Ранее сообщалось, что испанский клуб испугался подписывать Константина Тюкавина из-за украинцев.