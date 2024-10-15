Экс-хоккеист сборной России не знает, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки в этом сезоне

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский заявил, что у него хорошие ожидания от игры Овечкина в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Чемпионат».

«Овечкин отдал пас в первом матче сезона — это отлично. Хорошие ожидания. Побьет ли он рекорд Гретцки в этом сезоне? Будем смотреть», — сказал Сушинский.

Овечкин проводит свой 20-й сезон в лиге. В прошедшем сезоне НХЛ россиянин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Вегасом». Игра состоится 16 октября.

Ранее в «Вашингтоне» объяснили, почему поменяли позицию Овечкина.