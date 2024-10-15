В Госдуме рассказали, кто должен возглавить Олимпийский комитет России

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен возглавить человек из спорта, передает «ВсеПроСпорт».

«Мне всегда казалось, что эта организация не должна быть государственной. Если новым главой будет чиновник, не уверена, что это хороший путь. Мне видится, что это должен быть человек из спорта», — сказала Журова.

15 октября Станислав Поздняков подал в отставку с поста главы ОКР. Поздняков занимал свой пост с 2018 года. Он является четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию на саблях, десять раз он становился чемпионом мира. Также Поздняков является 13-кратным чемпионом Европы. В 2008 году он был назначен старшим тренером сборной команды России по фехтованию.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, кто может стать новым президентом Олимпийского комитета России.