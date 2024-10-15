Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тарасова: Поздняков ничего не сделал на посту главы Олимпийского комитета России

Тренер Тарасова о главе ОКР Позднякове: он ничего не сделал

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Станислав Поздняков, который 15 октября покинул пост главы Олимпийского комитета России (ОКР), ничем не запомнился, передает РИА Новости.

«Не была с ним знакома. Что он сделал за это время? Еще ничего не сделал, а его уже переводят на другое место», — сказала Тарасова.

Поздняков занимал свой пост с 2018 года. Он является четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях, десять раз он становился чемпионом мира. Также Поздняков является 13-кратным чемпионом Европы. В 2008 году он был назначен старшим тренером сборной команды России по фехтованию.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее Тарасова рассказала, кто может стать новым президентом Олимпийского комитета России.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами