Поздняков объявил об уходе с поста главы Олимпийского комитета России

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил об уходе со своего поста, передает пресс-служба организации.

«Геополитические вызовы, с которыми столкнулась Россия, диктуют необходимость оптимизации управления ключевыми сферами деятельности. В том числе спортом высших достижений», — заявил Поздняков.

Поздняков выразил уверенность в том, что 7 ноября исполком ОКР поддержит его предложение об уходе в отставку и назначит дату олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства организации.

До 7 ноября Поздняков, исполком и аппарат ОКР продолжат исполнять свои обязанности в полном объеме.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее российская спортсменка сказала, что ей неинтересны внутренние соревнования.