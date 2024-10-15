Поздняков планирует уйти в отставку с поста главы Олимпийского комитета России

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков планирует уйти в отставку, передает «Коммерсантъ».

Об отставке Позднякова будет объявлено в ближайшее время.

Поздняков занимает свой пост с 2018 года. Он является четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях десять раз он становился чемпионом мира. Также Поздняков является 13-кратным чемпионом Европы. В 2008 году он был назначен старшим тренером сборной команды России по фехтованию.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее олимпийская чемпионка заявила о желании вернуться из США в Россию.