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Легенда ЦСКА объяснил, почему Черчесов с Казахстаном не может добиться успеха

Экс-игрок ЦСКА Масалитин объяснил провал Казахстана в Лиге наций перестройкой

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Reuters

Бывший нападающий московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборная Казахстана испытывает трудности с переходом к требованиям Станислава Черчесова, из-за чего не может победить в новом розыгрыше Лиги наций.

«Пришел новый тренер со своим взглядом, у Черчесова свое видение футбола. Он начал перестраивать то, что было — на сегодняшний день результата нет. Значит, не смог до конца найти взаимопонимание с футболистами. Но и в бытность тренером сборной России у него были игры, где не всегда получалось забивать, где мы чаще видели оборонительный стиль. Но за счет индивидуальных действий того же Дзюбы, Черышева, удавалось добиваться результата. Пока сборной Казахстана тяжело дается перестройка под требования Черчесова», — заявил Масалитин.

Сборная Казахстана проиграла уже третий матч в Лиге наций подряд. До этого были поражения от Австрии (0:4) и снова от Словении (0:3). В первом туре команда сыграла вничью с Норвегией — 0:0.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Он сменил Магомеда Адиева, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

До этого на уровне национальных команд Черчесов работал со сборной России. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе подозревается в изнасиловании.

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