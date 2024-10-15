Бывшая жена Бивола потребовала от боксера 200 млн рублей

Екатерина, бывшая жена российского боксера Дмитрия Бивола, потребовала в соцсетях от экс-супруга 200 млн рублей и две квартиры.

«Купи детям по квартире в центре Питера. Открой им счета со 100 млн рублей для каждого моего сына. И я замолкну навеки. Если нет, то титулы — это только начало», — написала Екатерина.

В июне 2023 года Екатерина призналась, что рассталась с Дмитрием.

В ночь на 13 октября Артур Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Дмитрия Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде. 33-летний уроженец Санкт-Петербурга нокаутировал оппонента в шестом раунде, нанеся тому серию из нескольких прямых джебов, после которых судья принял решение остановить бой. До боя с Бетербиевым Бивол выиграл 23 поединка.

Ранее судей боя Бетербиева и Бивола обвинили в непрофессионализме.