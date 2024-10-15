Аргентинский футболист сравнил российских девушек с соотечественницами

Экс-нападающий российских клубов «Москва», «Терек» и «Ростов» Эктор Бракамонте, в данный момент являющийся главным тренером женского «Расинга» из Авельянеды в родной Аргентине, сравнил уровень женского футбола у себя на родине с российским.

«В России в целом выше уровень. Я много смотрю женский футбол. Знаю уровни и там, и там. И девушки в России тоже лучше!» — приводит слова Бракамонте Legalbet.

Бракамонте выступал в клубах Российской премьер-лиги с 2003 по 2012 год, хорошо выучил русский язык и после окончания карьеры неоднократно прилетал в страну. В качестве тренера до женского «Расинга» он трудился в мужских аргентинских командах «Атлетико Тукуман» и «Серро Ларго».

46-летний бывший нападающий — воспитанник знаменитой «Бока Хуниорс» из Буэнос-Айреса. На родине, кроме родного клуба, он выступал за «Лос-Андес», а также играл в испанском «Бадахосе» до переезда в Россию. В РПЛ на его счету 145 матчей и 36 голов за «Москву», четыре забитых мяча в 37 играх за грозненский «Терек», а также шесть голов в 24 играх в составе «Ростова».

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