Малкин повторил рекорд Овечкина

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин повторил рекорд нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, набрав два и более очков в трех матчах подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в возрасте 38 и более лет.

В матче против «Монреаля» Малкин отдал три результативные передачи. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Питтсбурга».

Малкин в сезоне-2023/24 Национальной хоккейной лиги записал в свой актив 27 голов и отдал 40 результативных передач. «Питтсбург» набрал 88 очков, занял десятое место в Восточной конференции НХЛ и не сумел попасть в плей-офф. В текущем сезоне Малкин забросил одну шайбу и отдал шесть передач в четырех матчах.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Баффало». Встреча состоится 17 октября.

Вместе с «Пингвинз» Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — в 2012 и 2014 годах, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Ранее Малкин стал первым россиянином в НХЛ, отдавшим 800 голевых передач.