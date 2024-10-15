Тренер рассказал, мешают ли видеоигры карьере Соболева

Бывший футболист московских «Спартака», ЦСКА и «Торпедо», а ныне тренер Евгений Бушманов высказался о возможности внесения в контракты игроков пункта о запрете видеоигр на фоне истории с введенными санкт-петербургским «Зенитом» ограничениями для своего нового нападающего Александра Соболева по проводимому времени за игрой в Dota 2.

«Можно прописывать в контракте, сколько часов футболист может играть на компьютере. Но другой вопрос, возможно ли это контролировать? Полностью запрещать не стоит, все-таки запрет стараются обойти. Здесь должен быть баланс», — цитирует Бушманова Legalbet.

Специалист считает, что игроков надо убеждать в нецелесообразности постоянно сидеть в видеоиграх с точки зрения развития их карьер. При этом Бушманов уверен, что серьезное увлечение видеоиграми действительно мешает футболистам в их работе.

В СМИ появилась информация, что «Зенит» ограничил Александру Соболеву время, проводимое за компьютерными играми, после перехода нападающего из «Спартака», а его партнер по сборной России полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал прессе, что Соболев перестал с ним играть в Dota 2 после трансфера в «Зенит».

Ранее экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, зачем «Зенит» ограничил Александра Соболева в компьютерных играх.