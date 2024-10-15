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Легендарный хоккеист объяснил неудачи российского клуба

Экс-хоккеист Сушинский: «Авангард» спокойно попадет в плей-офф

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«Авангард»

Легенда Континентальной хоккейной лиги и омского «Авангарда» Максим Сушинский высказался о неудачном старте «ястребов» в текущем регулярном чемпионате.

«Низкая результативность связана с обороной. От нее плясать надо, а не от атаки. Надо смотреть, сколько пропускает «Авангард». Здесь все кроется, потому что отыгрываться всегда тяжелее. Когда ведешь в счете, команда бежит и старается забить как можно больше. Здесь обратная ситуация. Пытаешься догнать, а пропускаешь еще и еще», — цитирует Сушинского Legalbet.

По мнению специалиста, «Авангард» в данный момент имеет проблему психологического свойства: команде надо начать побеждать, и тогда общее настроение сменится, а неудачи забудутся, что является нормальной практикой для любого клуба. В данный же момент на хоккеистов слишком давят их результаты. При этом Сушинский уверен, что команда сможет перевернуть неудачный ход сезона и без проблем попадет в плей-офф Кубка Гагарина.

В данный момент «Авангард» занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 13 очков за 16 матчей, причем в последнем из них «ястребы» обыграли лидирующий на Востоке «Трактор» в Челябинске (3:1), одержав первую волевую победу за полтора месяца.

Ранее комментатор раскритиковал СКА за попытку подарить игрока.

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