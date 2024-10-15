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Стали известны результаты всех матчей дня в Лиге наций

Стали известны результаты матчей четвертого тура Лиги наций

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Nir Elias/Reuters

Завершился игровой день четвертого раунда группового этапа Лиги наций, в рамках которого было сыграно восемь матчей.

Первым запуском стояли два матча. Сборная Словакии разобралась с Азербайджаном со счетом 3:1, Албания обыграла Грузию со счетом 1:0.

Позднее было сыграно еще восемь матчей. Франция обыграла Бельгию со счетом 2:1, Германия справилась с Нидерландами — 1:0, Украина спасла ничью в игре с Чехией — 1:1. «Газета.Ru» провела текстовые онлайн-трансляции этих трех встреч.

Также Венгрия обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 2:0, Италия разгромила Израиль — 4:1. Турция забила четыре мяча во втором тайме и победила Исландию со счетом 4:2, Уэльс минимально одолел Черногорию — 1:0. Еще в одном матче Швеция спокойно разобралась с Эстонией и победила со счетом 3:0.

После оставшихся матчей 15 октября международная пауза для игр сборных будет завершена.

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Англии.

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